Con esa información dame una nota web con seo y que el titular diga que hoy también se puede sacar al cedula para ir a sufragar

Los ciudadanos que aún no cuentan con su documento de identidad para acudir a las urnas también pueden sacar su cédula este domingo 29 de noviembre de 2026 para ir a sufragar.

El Registro Civil del Ecuador anunció que la atención al público se lleva a cabo en 40 agencias a escala nacional, con el objetivo de facilitar que los electores obtengan su documento antes del cierre de las juntas receptoras del voto.

De acuerdo con la información oficial de la entidad, los horarios de atención durante esta jornada electoral son los siguientes:

39 agencias habilitadas en el territorio nacional: de 08:00 a 12:00

habilitadas en el Guayaquil: de 08:00 a 14:00

Balance de emisiones previas a la jornada electoral

Como parte de estas jornadas de atención extraordinarias previo a los comicios, el Registro Civil informó que durante el sábado 28 de noviembre se emitieron 20 160 cédulas de identidad en las 40 agencias habilitadas.

Además, el CNE informa que para ejercer el derecho al voto este domingo, los ciudadanos pueden presentar su cédula de identidad o pasaporte, documentos que son válidos tanto si están vigentes como caducados, la recomendación es que los datos se encuentren visibles.