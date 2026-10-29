Video capta a taxista que cerró el paso a otro conductor y lo retó a pelear en Guayaquil

Una maniobra peligrosa quedó registrada en video en la avenida Perimetral de Guayaquil y fue difundida en redes sociales este jueves 29 de octubre del 2026.

En las imágenes se observa cómo el taxista invade el paso de un vehículo blanco que circulaba por el carril central de la avenida Perimetral, a la altura del desvío hacia Daule.

En ese momento, varios vehículos pesados transitaban por delante de ambos automotores.

🚕 https://t.co/kiaVX5XllK 👉 Un #taxista fue captado en video realizando una peligrosa maniobra para cerrar el paso y retar a pelear a otro conductor en la avenida Perimetral de #Guayaquil. https://t.co/482h6UwzFl — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 29, 2026

El taxista habría retado a pelear al otro conductor

Después de cerrarle el paso, el conductor del taxi se colocó a la derecha del vehículo blanco y abrió la puerta para hacer un gesto con la mano, aparentemente invitando al otro conductor a bajarse del automóvil.

La maniobra ocurrió en una de las vías de mayor circulación de Guayaquil y que registra una alta siniestralidad en la ciudad.