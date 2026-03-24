16 ecuatorianos rescatados en El Salvador son pescadores desaparecidos de Manta

La Armada de El Salvador, confirmó la noche del 23 de marzo de 2026, el rescate de 16 ecuatorianos que permanecían a la deriva en altamar.

Diego Criollo, director regional de espacios acuáticos de Manabí y Santa Elena, confirmó a Primicias que los 16 naúfragos rescatados son los ecuatorianos desaparecidos en Manta.

Se confirmó ese hecho tras coordinaciones y comunicaciones con El Salvador. La tripulación está a las órdenes de Migración y Consulado del país centroamericano.

Según la Armada salvadoreña, “se ejecutó una operación humanitaria de traslado de 16 náufragos, todos de nacionalidad ecuatoriana, que fueron rescatados en altamar”, indicó esa entidad castrense.

Según informó la institución, dos de los náufragos fueron evacuados con prioridad hacia la Base Naval de La Unión debido a su estado de salud.

Ambos hombres presentan lesiones: uno con afectaciones en los pies y otro con quemaduras en la espalda. Los heridos fueron trasladados a un centro de salud para recibir atención médica especializada.

Mientras que el resto de los ecuatorianos llegarán en las próximas horas “para verificar su estado de salud y estatus legal”, agregó la Armada.

Las 16 personas viajaban en la embarcación ‘Negra Francisca Duarte II’, que zarpó el 2 de marzo desde Manta con 16 tripulantes y tenía previsto arribar el 19 de marzo.

Sin embargo, el 17 de marzo se reportó un incendio a bordo de esa nave cuando se encontraba a unas 385 millas de la costa manabita y a 235 millas de San Cristóbal, lo que provocó la pérdida de comunicación con la nave.

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente las identidades, se presume que los rescatados corresponden a los pescadores que partieron desde Manta, ya que no existen reportes adicionales de ecuatorianos desaparecidos en esa zona marítima.

En Ecuador, familiares de la tripulación se han congregado en la Capitanía del puerto de Manta, a la espera de información oficial que confirme la identidad de los náufragos.