Conaie no impulsará revocatoria de Daniel Noboa en Ecuador este 2026

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció que no participará ni impulsará una revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa, pero sí llamó a movilizaciones en todo el país por el costo de la vida y otros reclamos sociales.

Conaie descarta revocatoria presidencial

En un comunicado, la Conaie informó que su Consejo Ampliado, realizado en marzo de 2026, resolvió no apoyar esta medida.

Según su análisis, una revocatoria en el contexto actual “no resuelve los problemas de la gente”.

La organización también advirtió que un eventual cambio de mandatario “no garantiza transformaciones reales”.

Además, rechazó versiones que la vinculan con acuerdos políticos o posturas individuales relacionadas con el Gobierno.

Convocatoria a marchas en todo el país

Pese a descartar la revocatoria, la Conaie anunció jornadas de movilización nacional en Quito y otras ciudades.

La principal convocatoria será el viernes 1 de Mayo, en el marco del Día del Trabajo, con la participación de sus bases.

Reclamos: economía, derechos y territorio

Entre las principales demandas están el alza de los combustibles, el alto costo de la vida, salarios dignos y empleo estable. También incluyen la defensa de los territorios frente al extractivismo y el respeto a los derechos colectivos.

A esto se suman exigencias por mejoras en salud y educación pública, dos temas que, según la organización, siguen siendo deudas pendientes del Estado con la población.