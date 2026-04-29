El dolor de Richard Carapaz al saber que no competirá en el Giro de Italia 2026

Richard Carapaz es premiado como el ciclista más combativo de la etapa reina del Tour de Francia, 14 de julio del 2024.

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz no participará en el Giro de Italia, que comenzará el 8 de mayo en Bulgaria y finalizará en Roma el 31 del mismo mes. Su ausencia se debe a que la recuperación de una cirugía reciente ha tomado más tiempo de lo previsto; ahora, el luso apunta a estar listo para el Tour de Francia, según anunció este miércoles 29 de abril del 2026 el equipo EF Education - Easy Post.

"Para mí es una decepción total, porque el Giro es una carrera a la que siempre le he tenido mucho cariño y que esperaba con ilusión. Siempre quiero prepararla de la mejor manera. Cada vez que voy al Giro es un momento muy especial", dijo Carapaz en un comunicado publicado por su escuadra.

"Encontrarme en esta situación es frustrante porque uno le dedica mucho tiempo y ganas, pero al final tengo que priorizar mi salud y seguir adelante. Son cosas para las que no estás preparado. Sacaré lo mejor de esto y continuaré. Estamos a las puertas del Tour. Faltan menos de 70 días para la salida. Quiero hacerlo súper bien, prepararme y tratar de conseguir un buen resultado", añadió el medallista de oro olímpico y antiguo ganador de la Maglia Rosa.

El médico jefe del equipo EF Pro Cycling, Jon Greenwell, explicó que la herida de la cirugía a la que se sometió para extirpar un quiste perineal era bastante grande, por lo que la recuperación fue más larga de lo que habían previsto y el tiempo de preparación para el Giro iba a ser demasiado corto.

"En lugar de que participara sin estar al 100% y con el riesgo de sufrir complicaciones, pensamos que sería más sensato prepararlo bien para el Tour de Francia y asegurarnos de que llegara en las mejores condiciones posibles", señaló Greenwell.

Carapaz enfoca su preparación para el Tour de Francia

El equipo de Carapaz afirmó que las ambiciones del ecuatoriano para el Tour "siguen siendo altas" y recordó que en el pasado ha ganado una etapa, ha vestido el maillot amarillo y ha subido al podio de la clasificación general, por lo que este año quiere "competir con los mejores en los Pirineos y los Alpes".

"Tenemos que ser claros y mantener los pies en la tierra; en el Tour habrá grandes corredores. Intentaré llegar en mi mejor forma y con lo mejor de nuestro equipo para enfrentarlos", concluyó el ecuatoriano.