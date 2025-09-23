25 trabajadores quedaron atrapados tras el derrumbe en una mina de oro en Colombia

Familiares de los mineros atrapados permanecen a la espera del rescate de sus seres queridos.

Un derrumbe en una mina de oro legal en el noroeste de Colombia dejó atrapados a 25 trabajadores. Autoridades locales confirmaron que se encuentran, con vida, a 80 metros bajo tierra desde la noche del lunes 22 de septiembre del 2025.

Brigadistas llevan a cabo trabajos de rescate en una mina operada por una empresa canadiense en el municipio de Segovia, en el departamento de Antioquia, a unas cuatro horas de la ciudad de Medellín.

"Ya se tuvo contacto con los mineros, quienes indicaron estar sanos", dijo este martes 23 de septiembre del 2025 un funcionario de la gobernación local a la AFP.

El rescate es liderado por la brigada de seguridad de la empresa, en colaboración con las autoridades del Gobierno. Los familiares de los mineros atrapados se encuentran en la zona en espera del rescate de sus seres queridos.

No es la primera emergencia de este tipo que se ha registrado durante este año, pues el pasado viernes 18 de julio, 18 mineros fueron rescatados en Segovia tras haber permanecido horas atrapados.

El año pasado, 124 personas fallecieron en este tipo de accidentes mineros y hasta julio de 2025 esa cifra era de 65, según datos de la Agencia Nacional de Minería.