Autoridades evacúan a 1 400 turistas extranjeros varados por protestas en Machu Picchu

La policía resguarda las rieles del ferrocarril en el trayecto a Machu Picchu tras la protesta ciudadana.

Unos 1 400 turistas fueron evacuados cerca de Machu Picchu, el famoso sitio arqueológico en el sureste de Perú, tras quedar varados por una protesta de pobladores que derivó en choques con la policía que dejaron 14 uniformados lesionados.

Este martes la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, informó del traslado de los visitantes hacia la ciudad de Cusco, distante a unos 110 kilómetros de la ciudadela inca.

El servicio de ferrocarril está interrumpido desde el lunes a causa de los bloqueos de lugareños que exigen que una nueva empresa se ocupe del transporte en autobuses desde la estación de tren hasta Machu Picchu, tras el fin de una concesión de 30 años.

Este sitio, considerado Patrimonio de la Humanidad desde 1983, recibe un promedio diario de 4 500 visitantes, entre ellos un alto número de extranjeros.

Según las autoridades, raíz de la protesta, al menos 2 300 visitantes quedaron varados, de los cuales 1 400 fueron sacados con la ayuda de la policía que despejó la ruta férrea la medianoche del lunes.

"Llegamos a trasladar aproximadamente a 1.400 turistas", dijo la ministra León a la radio RPP. Según la funcionaria, otros 900 siguen varados por un nuevo "ataque" en la vía.

En un comunicado, la policía informó que 14 de sus efectivos sufrieron lesiones tras ser agredidos por los manifestantes con "objetos contundentes".

Tras interrumpirse el operativo de evacuación, algunos turistas debieron emprender una caminata de hasta tres horas, según periodistas de la AFP en el lugar.

"La alternativa que nos dan (...) es que caminemos dos, tres horas para luego ahí contactar algún bus o algún transporte (...) En mi caso no puedo porque mi señora está embarazada", se quejó el chileno Miguel Salas.

La protesta es organizada por el Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu, que el domingo anunció en un comunicado una huelga indefinida hasta que entre a funcionar una nueva empresa de transporte terrestre.

Los pobladores atravesaron rocas y troncos en varios tramos de la vía férrea, según dijo una fuente de la policía a la AFP.

A pesar de que su concesión ya expiró, la compañía Consettur Machupicchu informó a la AFP que continúa operando, sin ofrecer más detalles.

La ministra León anunció para las próximas horas una "reunión con las autoridades locales y los gremios" en busca de "una solución a las protestas".