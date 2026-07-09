Al menos 28 muertos por un incendio en una fábrica de calzado en China

Una fábrica se incendió en China este jueves 9 de julio de 2026

Al menos 28 personas murieron, este jueves 9 de julio de 2026, en China en un incendio en una fábrica de calzado, informó la agencia oficial Xinhua, en el primer balance oficial después de que el presidente Xi Jinping advirtiera que había "grandes pérdidas humanas".

Un incendio se registró en la fábrica Huiteng, en Jinjiang, en la provincia de Fujian (sureste del país), indicó el Ministerio de Gestión de Emergencias en un comunicado.

Los equipos locales de lucha contra incendios y rescate se desplegaron. Según el ministerio hubo personas atrapadas en el edificio.

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Imágenes difundidas por la televisión pública CCTV muestran a bomberos lanzando agua sobre un edificio blanco y azul de varios pisos, ennegrecido por las llamas y del que salía un espeso humo gris por las ventanas.

En las tomas se ve a varias personas que lograron llegar al techo huyendo del fuego que arrasó las plantas inferiores, y aparece un hombre rociado por los servicios de emergencia, aparentemente para evitar quemaduras.

"A mis hombres les costó llegar a la cima porque las salidas y los rincones estaban bloqueados por pilas de suelas y materiales diversos", declaró a CCTV Du Zhenzhou, el jefe de los bomberos.

El bombero señaló a los medios locales que la fábrica albergaba grandes cantidades de pegamentos y materias primas utilizadas para la fabricación de calzado, lo que contribuyó a avivar el incendio.

El Ministerio de Gestión de Emergencias aseguró que el incendio estaba siendo sofocado, aunque exigió esfuerzos "máximos" para extinguirlo por completo, buscar a las personas que pudieran seguir atrapadas y atender a los heridos.

En noviembre China lanzó una campaña contra los riesgos de incendio en edificios de gran altura, tras un enorme fuego que arrasó varios bloques de viviendas en Hong Kong y dejó 168 muertos.

Solo un mes después, un incendio en un edificio residencial de la provincia de Cantón, en el sur de China, provocó 12 muertos.