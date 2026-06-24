Un incendio estructural cerca del Mercado Central en Quito fue controlado

Un incendio estructural se registra cerca del Mercado Central en el Centro Histórico de Quito.

Un incendio estructural se registró, este miércoles 24 de junio de 2026, cerca del Mercado Central, en el Centro Histórico de Quito. Tras las labores del Cuerpo de Bomberos, el fuego fue controlado.

"El incendio se encuentra controlado. Al momento, realizamos labores de liquidación y enfriamiento", escribieron los Bomberos en su X, a las 12:26.

La alerta fue reportada al ECU 911 a las 11:09 y verificado mediante las cámaras de videovigilancia. El hecho ocurrió en un inmueble en la intersección de las calles Oriente y Guayaquil.

Fueron movilizados al lugar miembros del Cuerpo de Bomberos de Quito, con unidades motobomba, polivalente y ambulancia; así como de la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

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Esta emergencia hizo que personal de la AMT aplique cierres viales para facilitar las labores del Cuerpo de Bomberos para sofocar las llamas.

Por el incendio, la AMT restringió el tránsito en las calles Esmeraldas y Montúfar, así como en Montúfar y Manabí. Esta zona es de alta circulación vehicular y peatonal en el Centro Histórico de la capital.

Las autoridades recomendaron a conductores y peatones evitar la zona, utilizar rutas alternas y respetar la señalización vial mientras se controla el fuego.

Los Bomberos confirmaron que no hubo personas afectadas o heridas por ese incendio. Se investigan las causas de este suceso.