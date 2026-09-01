Abaten a 'El Güicho' o 'R5', líder del Cártel de Los Reyes por el que EE.UU. ofrecía USD 3 millones

Fuerzas de seguridad mexicanas abatieron a Luis Enrique Barragán jefe de un grupo criminal por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares, informó este martes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Luis Enrique Barragán, apodado "El Güicho" o "R5", era líder del llamado Cártel de Los Reyes, una facción del grupo Cárteles Unidos, que está entre las bandas de narcotraficantes consideradas terroristas por Washington.

Así fue abatido 'El Güicho'

Según el funcionario, Barragán y otro hombre agredieron a agentes del ejército y la Guardia Nacional que repelieron el ataque y los abatieron en el municipio de Tocumbo, en el estado de Michoacán (oeste).

El cabecilla era el "principal coordinador de las extorsiones contra productores de aguacate de la región" y contaba con una orden de detención "con fines de extradición" a Estados Unidos, indicó García Harfuch en sus redes sociales.

Acusaciones en Estados Unidos

Según una ficha en el portal del Departamento de Estado norteamericano, Barragán era "un conocido sicario y líder operativo" que utilizaba las ganancias del tráfico de drogas "para financiar operaciones" y "adquirir armas ligeras" a fin de combatir a sus rivales del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En 2023 fue acusado en una corte federal estadounidense de conspiración para traficar drogas y armas.