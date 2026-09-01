Perro quedó atrapado en brea caliente durante trabajos en la Ruta Viva

Brea fue rescatado tras ser encontrada cubierta de brea caliente en Quito. El Municipio aseguró que la maquinaria que aparece en las imágenes no pertenece a la Epmmop.

Un perro quedó atrapado y cubierto de brea caliente durante trabajos de repavimentación en la Ruta Viva, en Quito. El hecho ocurrió el pasado 28 de agosto y fue denunciado públicamente este lunes 31 de agosto de 2026.

El animal fue auxiliado por la Fundación Amigos de Lucas, Centro de Cuidado y Bienestar Animal, que posteriormente lo bautizó como Brea.

Según relató la organización, el perro apareció cubierto del material y caminó hasta que su cuerpo ya no pudo resistir. Fue entonces cuando recibió asistencia.

Brea está fuera de peligro

Las primeras horas fueron críticas. El perro necesitó tratamientos, medicación y atención de un equipo veterinario para lograr estabilizarse.

La Fundación Amigos de Lucas confirmó posteriormente que Brea está fuera de peligro y permanece en una zona de recuperación.

“Hoy podemos decirles, llenos de emoción, que Brea está fuera de peligro” Fundación Amigos de Lucas

Brea se encuentra fuera de peligro después de haber sido rescatada en la Ruta Viva. Fundación Amigos de Lucas

Investigan qué ocurrió en la Ruta Viva

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) informó que su Dirección de Ambiente y Responsabilidad Social inició acercamientos con la fundación para recopilar información y realizar verificaciones sobre lo ocurrido.

La entidad señaló que, si se determina algún tipo de responsabilidad, se tomarán las acciones administrativas correspondientes.

La Epmmop también indicó que durante los trabajos en las vías mantiene protocolos de seguridad destinados a proteger a peatones, conductores, trabajadores y animales que se encuentren cerca de las zonas intervenidas.

Municipio asegura que la maquinaria de las fotos no es de la Epmmop

El Municipio de Quito respondió este martes 1 de septiembre y rechazó que la maquinaria municipal sea responsable de las lesiones del perro.

Según la Alcaldía, la Epmmop realizó verificaciones técnicas y operativas y determinó que “no existe registro de que el hecho denunciado haya ocurrido” en las condiciones señaladas.

El Municipio también aseguró que la maquinaria que aparece en las fotografías difundidas no pertenece a la Epmmop, pues presenta características diferentes a los equipos utilizados por la institución.

UBA realizará una inspección

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) también realizará una inspección en el lugar para recopilar información y evidencias que permitan determinar si el hecho ocurrió en el sitio señalado y establecer posibles responsabilidades.

Además, la entidad mantiene contacto con la fundación para realizar una inspección al perro. La visita estaría prevista entre el jueves y viernes.

Mientras Brea continúa recuperándose, la Fundación Amigos de Lucas anunció que buscará respuestas sobre cómo el animal terminó cubierto de brea y qué ocurrió durante los trabajos en la Ruta Viva.