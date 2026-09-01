Kathleen Mendoza y el hito de Ecuador: la ilusión de romper esquemas en el Mundial Sub-20

La Selección de Ecuador Sub-20 se alista para disputar el primer Mundial de su historia en la categoría durante la cita de Polonia 2026, un logro que marca un punto de quiebre absoluto para el fútbol femenino del país.

En el centro de este hito se encuentra Kathleen Mendoza, defensora central de Universidad Católica y capitana del equipo, quien afronta el desafío no solo como un premio al esfuerzo, sino como una oportunidad de consolidación internacional.

El pasaje a la cita ecuménica se obtuvo tras una destacada actuación en el Campeonato Sudamericano Sub-20, donde la Tri finalizó en el segundo lugar únicamente por detrás de Brasil, dejando en el camino a potencias continentales como Argentina y Colombia.

Para Mendoza, esta clasificación es la respuesta natural a un proceso sostenido que rinde tributo a las generaciones pioneras que abrieron el camino con resiliencia y convicción.

En el aspecto deportivo, la escuadra dirigida por Eduardo Moscoso quedó ubicada en el Grupo C junto a Francia, República de Corea y Ghana. A pesar de enfrentarse a rivales de alta jerarquía futbolística y cultural, la zaguera enfatiza que la identidad del grupo se basa en salir a buscar cada partido sin complejos de inferioridad, apoyadas en la solidez táctica y la unión de grupo.

El enfoque del plantel tricolor apunta alto pero con los pies sobre la tierra, asumiendo la competencia bajo la premisa de ir paso a paso. Aunque el objetivo colectivo contempla pelear por los puestos de podio, la consigna inmediata es sumar en cada fecha de la fase de grupos para asegurar la clasificación a las instancias de eliminación directa.

Más allá de los 90 minutos en cancha, Mendoza reconoce el impacto social y formativo que genera esta participación en las nuevas generaciones del balompié nacional. Con una liga local que cada vez integra a futbolistas de 13 y 14 años en el plano profesional, el plantel busca servir como un espejo de superación para las niñas que sueñan con vestir la camiseta nacional.

El debut en territorio polaco representará el primer capítulo mundialista para Ecuador en la categoría Sub-20, con la firme intención de trascender en la competencia. Para Mendoza y sus compañeras, la consigna es clara: plantar la semilla para que esta cita ecuménica no sea un hecho aislado, sino la norma del fútbol femenino ecuatoriano en los años por venir.