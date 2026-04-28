Accidente en juego mecánico en la Feria de Sevilla deja cuatro heridos

Un juego mecánica sufrió un desperpecto en la feria de Sevilla.

Un accidente en un juego mecánico, tipo 'tirachinas', dejó cuatro personas heridas, dos de ellas menores de edad, durante la Feria de Sevilla, el pasado viernes 24 de abril.

El suceso ocurrió en una atracción de alta velocidad que consiste en una cápsula esférica sostenida por cables elásticos entre dos torres, la cual es lanzada al aire tras liberar la tensión acumulada.

Según los primeros reportes, uno de los cables se rompió en pleno funcionamiento, lo que provocó que la estructura se desestabilizara.

Como consecuencia, la cápsula se desvió de su trayectoria e impactó contra una de las torres cercanas, quedando suspendida únicamente por el cable restante, con los ocupantes aún en su interior.

Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar. Personal de bomberos realizó las labores de rescate, mientras que los heridos recibieron atención médica.

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Los otros dos afectados no se encontraban en la atracción, sino que resultaron lesionados por fragmentos que se desprendieron durante el accidente.

El medio ABC Sevilla informó que las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del fallo mecánico.

Por su parte, las familias de los afectados han anunciado que emprenderán acciones legales, señalando presuntas negligencias en la operación del juego.