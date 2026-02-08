Colapso de juego mecánico en feria de India deja un muerto y 13 heridos

Un juego mecánico tipo “Tsunami” colapsa en la Feria Internacional de Artesanía Surajkund en Faridabad, India

Una tragedia ocurrió el sábado 7 de febrero en la Feria Internacional de Artesanía Surajkund, en Faridabad, India, cuando una atracción mecánica conocida como “Tsunami” colapsó repentinamente mientras estaba en funcionamiento.

Testigos describieron escenas de pánico cuando la estructura, que transportaba alrededor de 18 a 20 personas, quedó atascada en su punto más alto y luego se desplomó al suelo, provocando heridas en varios asistentes.

Entre los heridos se encuentran visitantes de la feria, varios de ellos trasladados a hospitales cercanos con lesiones de diversa gravedad.

El inspector de policía Jagdish Prasad, que se encontraba en la zona colaborando con labores de evacuación, perdió la vida tras resultar gravemente herido en el incidente.

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas del colapso, incluidos posibles fallos técnicos o deficiencias en los protocolos de seguridad de los juegos mecánicos en eventos públicos.