Esto se sabe de la muerte de dos menores electrocutados en juegos mecánicos en Guayas

La muerte de dos menores, tras recibir una descarga eléctrica, conmocionó a los habitantes de Milagro, en Guayas

Dos adolescentes murieron electrocutados en unos juegos mecánicos. El hecho ocurrió en un parque de diversiones ubicado en la avenida Monseñor Leonidas Proaño, en Milagro, Guayas.

Según información de la Policía Nacional, un joven de 16 años, que colaboraba en la instalación de los juegos mecánicos, recibió una fuerte descarga eléctrica, el viernes 5 de septiembre del 2025.

La corriente también alcanzó a una adolescente de 13 años que se encontraba en las inmediaciones. Ambas víctimas fueron trasladadas a un hospital, pero no sobrevivieron.

La Alcaldía de Milagro emitió un comunicado en el que lamentó el trágico hecho y aclaró que el parque de diversiones aún no había abierto al público.

“La empresa responsable se encuentra tramitando la aprobación de un plan de contingencia para operar desde el 6 al 21 de septiembre, por lo que al momento del lamentable suceso, el lugar no se encontraba abierto al público”, señaló la institución.

La Alcaldía de Milagro expresó su solidaridad con las familias afectadas y dijo que se tomarán las acciones correspondientes

Al sitio acudieron unidades de bomberos, Policía y técnicos de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), quienes realizaron las primeras pericias para determinar el origen de la descarga.

Mientras tanto, la Policía lleva adelante las investigaciones para esclarecer responsabilidades en lo sucedido. Este hecho conmocionó a la comunidad de Milagro