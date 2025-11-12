Adiós al centavo después de 232 años; Estados Unidos acuña la última moneda de la historia

Estados Unidos acuñó, este miércoles 12 de noviembre del 2025, su última moneda de un centavo, una medida destinada a reducir costos, dado que esta denominación ha perdido relevancia con el paso del tiempo.

La última moneda fue acuñada en Filadelfia por el tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, lo que puso fin oficialmente a los 232 años de producción del centavo en circulación.

"Aunque la producción general concluye hoy, el legado del centavo perdido", dijo en un comunicado Kristie McNally, directora interna de la Casa de la Moneda.

La moneda mantendrá su condición de curso legal. Actualmente, circulan alrededor de 300 000 millones de centavos en el país.

El fin de la producción ocurre después de que el presidente Donald Trump solicitó al Departamento del Tesoro en febrero que dejara de producir centavos para reducir el gasto gubernamental.

"Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha acuñado centavos que literalmente nos cuestan más de 2 centavos. ¡Es un desperdicio total!", escribió Trump en su plataforma Truth Social en ese momento.

La primera vez que se autorizó el centavo fue en 1792 mediante la Ley de Acuñación.

Al principio, los centavos eran hechos de cobre puro, pero las monedas actuales son más pequeñas y están hechas de zinc recubierto de cobre, lo que confiere al llamado centavo rojo su tono rosado.

En la última década, el costo de fabricación de cada moneda aumentó de 1,42 centavos a 3,69 centavos, según informó la Casa de la Moneda el miércoles.