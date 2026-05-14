Rector de colegio municipal de Quito, donde se registró caso de bullying, renunció

La autoridad del plantel educativo de Quito renunció tras un hecho de acoso escolar

El rector de la Unidad Educativa Municipal (UEM) Quitumbe, Horacio Iza, presentó su renuncia al cargo.

El hecho sucede tras conocerse, mediante un video difundido en redes sociales, un caso de acoso escolar entre estudiantes dentro de la institución.

De acuerdo con la carta, dirigida al secretario de Educación, Zadkiel Cárdenas, la decisión se fundamenta en la necesidad de salvaguardar la integridad física y seguridad del docente.

Además, indica que busca precautelar la seguridad de su entorno familiar, tras los acontecimientos.

El caso sucedió en el baño del Colegio

El martes 12 de mayo, se difundió un video que muestra a un estudiante empujando la cabeza de otro intentando introducirla dentro del inodoro.

Mientras ocurre la agresión, otro alumno graba la escena y se escuchan risas dentro del baño de la institución educativa.

Autoridades municipales se pronunciaron

El Municipio emitió un comunicado indicando que activaron protocolos para precautelar la integridad de posibles víctimas y sancionar a presuntos responsables.

La entidad maneja el caso como acoso escolar y señaló que se inició el proceso de esclarecimiento de los hechos. También indicó que se implementaron medidas preventivas para proteger a la comunidad educativa.