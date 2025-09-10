Adolescente de 14 años entró con arma de fuego a colegio en Argentina y disparó tres veces

Intervención policial luego del reporte de adolescente con arma de fuego en colegio de Mendoza, en Argentina.

La mañana de este miércoles, 10 de septiembre, una adolescente de 14 años ingresó armada a la escuela Marcelino Blanco de la localidad La Paz, en Mendoza, Argentina y abrió fuego en medio de las aulas.

Según los primeros reportes, la joven habría realizado al menos tres disparos antes de encerrarse en una de las salas, donde permaneció atrincherada por varios minutos. El eco de los disparos obligó a docentes y estudiantes a salir corriendo, mientras la tensión crecía dentro y fuera del establecimiento.

Adolescente asesinó a su compañero de colegio

En un video difundido por Pulso News en su cuenta oficial de X se puede ver a la adolescente armada merodeando el patio de la institución educativa, mientras sus compañeros se esconden aterrados ante la amenaza.

La Policía llegó al lugar y rodeó el perímetro de la institución. Los agentes intentaron persuadir a la adolescente para que soltara el arma. Todo apunta a que el revólver utilizado pertenecía a su padre, miembro de la fuerza policial.

Durante el hecho, Griselda Digier, fiscal penal de menores de localidad de La Paz también intentó convencer a la estudiante para que le entregue el arma.

El colegio fue evacuado en su totalidad y, pese al dramatismo del hecho, no se registraron heridos. Padres y familiares aguardaron en la calle, con la incertidumbre y el temor de lo que pudiera suceder adentro.