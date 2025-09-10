Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Internacional

Adolescente de 14 años entró con arma de fuego a colegio en Argentina y disparó tres veces

Una adolescente de 14 años entró a un colegio de Mendoza, Argentina, y disparó al menos tres veces para después atrincherarse. 

Intervención policial luego del reporte de adolescente con arma de fuego en colegio de Mendoza, en Argentina.

EFE

Autor

Mendoza, EFE.

Actualizada:

10 sep 2025 - 12:44

Unirse a Whatsapp

La mañana de este miércoles, 10 de septiembre, una adolescente de 14 años ingresó armada a la escuela Marcelino Blanco de la localidad La Paz, en Mendoza, Argentina y abrió fuego en medio de las aulas.

Según los primeros reportes, la joven habría realizado al menos tres disparos antes de encerrarse en una de las salas, donde permaneció atrincherada por varios minutos. El eco de los disparos obligó a docentes y estudiantes a salir corriendo, mientras la tensión crecía dentro y fuera del establecimiento.

  • Adolescente asesinó a su compañero de colegio

En un video difundido por Pulso News en su cuenta oficial de X se puede ver a la adolescente armada merodeando el patio de la institución educativa, mientras sus compañeros se esconden aterrados ante la amenaza.

La Policía llegó al lugar y rodeó el perímetro de la institución. Los agentes intentaron persuadir a la adolescente para que soltara el arma. Todo apunta a que el revólver utilizado pertenecía a su padre, miembro de la fuerza policial.

Durante el hecho,  Griselda Digier,  fiscal penal de menores de  localidad de La Paz también intentó convencer a la estudiante para que le entregue el arma.

El colegio fue evacuado en su totalidad y, pese al dramatismo del hecho, no se registraron heridos. Padres y familiares aguardaron en la calle, con la incertidumbre y el temor de lo que pudiera suceder adentro.

Te puede interesar