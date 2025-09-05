Juez ordena prisión para un dentista acusado de abusar a una menor de edad en Bogotá

Dentista acusado de abusar sexualmente de una menor de edad en Colombia

Un juez de Colombia envió a prisión preventiva al venezolano Efraín José Parra, quien presuntamente abusó sexualmente de una menor de edad durante una consulta odontológica, informó este viernes 5 de septiembre la Fiscalía colombiana.

Parra, según explicó el ente acusador en un comunicado, presuntamente aprovechó "su posición dominante para acercarse a la adolescente y someterla a diferentes vejámenes de índole sexual", en hechos ocurridos en diciembre de 2024 en Bogotá.

La información de la Fiscalía detalló que la "víctima, que frecuentaba en compañía de su mamá el establecimiento en el que el hombre ofrecía los servicios médicos de manera informal, acudió sola el 1 de diciembre de 2024 para avanzar en un tratamiento que le realizaban".

En esa ocasión, Parra le hizo insinuaciones íntimas para luego "someterla, mediante fuerza física y amenazas, a distintos vejámenes sexuales", aseguró la Fiscalía.

"Luego del sometimiento en contra de su voluntad, la víctima soportó otros actos indecorosos", añadió la información.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes le imputó los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado, que no fueron aceptados por Parra.

En 2024, el Instituto Nacional de Salud registró 33 463 casos de violencia sexual contra menores de edad en Colombia.

Con corte al 8 de marzo de 2025, se registran 4 237 casos de violencia sexual contra menores de edad, de los cuales han sido víctimas 3 442 niñas y 788 niños.