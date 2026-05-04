Trolebús tendrá demoras por marcha en Quito este 5 de mayo

La Empresa de Pasajeros de Quito informó que este martes 5 de mayo de 2026 los circuitos del Trolebús tendrán retrasos temporales debido a una movilización en el centro-norte de la ciudad.

Se recomienda a la ciudadanía tomar todas las precauciones para que estos retrasos no afecten sus tiempos de llegada.

Demoras en el servicio del Trolebús

A través de un comunicado en redes sociales, la empresa municipal señaló que los circuitos E1, E2 y E3 presentarán demoras durante la jornada.

La medida responde a la realización de la Marcha Mundial por la Marihuana, prevista entre las 11:00 y las 13:00.

Horarios y recorrido de la movilización

La marcha se desarrollará cerca del medio día y en ese rango horario atravesará varios puntos clave del centro-norte de Quito.

Las autoridades estiman que el tránsito será intermitente en las vías por donde avance la concentración.

En coordinación con agentes de tránsito, se implementarán cierres momentáneos y cruces controlados en intersecciones estratégicas. Entre ellas:

Av. 6 de Diciembre y Lizardo García

Av. 12 de Octubre y Veintimilla

Av. 12 de Octubre y Tarqui

Operación sin cambios de ruta

La Empresa de Pasajeros aclaró que los circuitos E1, E2 y E3 mantendrán sus recorridos habituales. Es decir, no habrá desvíos, pero sí posibles retrasos por la presencia de la movilización y la gestión del tráfico.

Las autoridades sugieren a la ciudadanía planificar sus viajes con tiempo adicional y considerar alternativas si necesitan movilizarse en esas horas.

El monitoreo del servicio se mantendrá durante toda la franja de la marcha.