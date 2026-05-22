¡Atención! Tráiler volcado genera fuerte congestión en la vía a Daule

Un tráiler se volcó en el kilómetro 22 de la vía a Daule.

Un tráiler se volcó en el kilómetro 22 de la vía a Daule, la mañana de este viernes 22 de mayo de 2026.

La carga del vehículo pesado fue retirada de la vía para habilitar el tránsito vehicular. Sin embargo, se registró congestión en el sector.

Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) acudió al lugar para gestionar el tránsito.

Las autoridades recomendaron tomar rutas alternas y circular con precaución por la zona.