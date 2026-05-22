Alerta Emilia por niño Samir Fernández Bajaña desaparecido en Quito

Derek Samir Fernández Bajaña, de 8 años, desapareció en Quito y su familia lo busca. Las autoridades emitieron la Alerta Emilia para encontrarlo.

La última vez que fue visto salió de su domicilio en La Floresta, la tarde del jueves 21 de mayo de 2026.

Cuando desapareció, Samir llevaba pantalones de color verde oscuro y una chompa gris.

La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado han solicitado la colaboración de la ciudadanía para localizar al niño y devolverlo a su hogar.

Si alguna persona tiene información sobre su paradero pueden comunicarse a la línea 1800 DELITO (335486).

¿Qué es la Alerta Emilia?

La Alerta Emilia fue creada en Ecuador en 2018 y se inspiró en el modelo de Alerta Amber, utilizado en gran parte del mundo para hallar a menores desaparecidos.

Este sistema de emergencia rápida se activa en Ecuador para la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos y considerados en alto riego.

Consiste en la difusión inmediata de la alerta del menor desaparecido, en un radio aproximado de 200 kilómetros, a través de redes sociales, especialmente Facebook e Instagram.

¿Cómo denunciar una desaparición?

Las desapariciones de personas en Ecuador pueden ser reportadas de manera inmediata. El proceso puede hacerse de manera presencial, pero también se puede reportar a través de la línea 9-1-1.

Lo primero es acudir a la Fiscalía más cercana. En las oficinas se encuentra el Servicio de Atención Integral (SAI) que atiende de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00.

Fuera de ese horario, y en días de asueto, se debe acudir a la Policía Nacional. En caso de adultos a la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional (Dinased) y en caso de menores de edad a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen).