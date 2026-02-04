Alex Saab fue detenido en Venezuela, según medio colombiano

El empresario venezolano, Alex Saab, fue muy cercano a Nicolás Maduro durante su régimen.

Alex Saab, empresario colombiano cercano a Nicolás Maduro, fue detenido en Venezuela la madrugada de este miércoles 4 de febrero del 2026, según confirmó Caracol Colombia.

De acuerdo con el medio, la detención de Saab se dio en medio de un operativo en el que participaron las autoridades venezolanas y el FBI. Se conoce que la detención ocurrió sobre las 02:00.

Caracol Radio también informó que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo tiene en su poder mientras se define su envío a Estados Unidos.

Saab, es un empresario que ha estado vinculado a Venezuela desde el año 2000, en el Gobierno de fallecido Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, que se encuentra detenido en Estados Unidos, desde el pasado 3 de enero del 2026.

Durante sus años de vínculo con el chavismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano asegura que Saab logró “importantes acuerdos con empresas mexicanas, turcas, colombianas y de otros países” para el programa de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Saab fue detenido en Cabo Verde en octubre de 2020, por lavado de dinero, y extraditado a Estados Unidos un año después. Los fiscales determinaron que desvió alrededor de USD 350 millones de Venezuela, a través de Estados Unidos, en un plan que involucraba sobornos a funcionarios de la Administración del presidente venezolano.

Pero el 20 de diciembre de 2023, el Gobierno de Joe Biden decidió liberar a Saab, a cambio de la excarcelación de 36 personas en Caracas, incluidos 12 ciudadanos estadounidenses.