Aranceles dispuestos en EE.UU. provocarían inflación y caída en la producción de varios países

Banco de Pago Internacionales advierte aumento de la inflacion y caída de la producción

El Banco de Pagos Internacionales (BPI) prevé "una caída significativa de la producción" y un aumento de los precios en EE.UU. debido a los aranceles del presidente Donald Trump, que se sitúan en niveles no vistos desde la década de los años 30 del siglo pasado.

El BPI pronostica en su informe trimestral de septiembre, publicado este lunes, que los efectos de los aranceles "se sentirán fuertemente en EE.UU." y dificultarán la labor de la Reserva Federal (Fed).

Para impulsar el crecimiento la Fed debe bajar los tipos de interés en detrimento del control de los precios y viceversa, si no baja los tipos de interés para que no aumente la inflación, se resentirá el crecimiento, dice el BPI sin nombrar explícitamente a este banco central.

La producción también caerá en otros muchos países dependiendo de la importancia que tenga el comercio con EE.UU. en su economía.

La producción bajará en Canadá un 1,2% y México un 1%, país para el que EE.UU. es con diferencia el destino más importante de las exportaciones.

La caída de la producción de Vietnam se situará en el 0,3% y en Brasil y la India en algo más del 0,2% respectivamente, según cálculos del BPI.

En China y Alemania la caída de la producción como consecuencia de los aranceles estadounidenses se situará entre el 0,1 y 0,3% porque las exportaciones a EE.UU. son menos relevantes en relación con el tamaño de sus economías.

Asimismo el BPI prevé que los precios caerán un 0,5% en México, un 0,4% en Brasil y que se mantendrán en Canadá.