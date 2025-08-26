Gobierno de Argentina declara al 'Cartel de los Soles' como una organización terrorista

Argentina declaró como organización terrorista al "Cartel de los Soles". Así lo anunció el Ministerio de Justicia este martes 26 de agosto de 2025, a través de un comunicado.

Según el Ministerio de Justicia, esta decisión se enmarca en "materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento".

El "Cartel de los Soles" ha sido vinculado con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por el gobierno de Estados Unidos. A esta medida se han sumado Ecuador y Paraguay.

El presidente argentino, Javier Milei, compartió el anuncio en sus redes sociales y agregó el mensaje: "del lado correcto de la vida".

"Siempre hemos sostenido que el socialismo lleva inevitamblemente a la pobreza y por consecuencia al autoritarismo para mantenerse en el poder. Pero la Dictadura venezolana dio un paso más allá: el narcotráfico y el terrorismo", apuntó un comunicado de la oficina presidencial.

La inclusión del "Cartel de los Soles" en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) permite aplicar sanciones financieras e implementar restricciones operativas.

Sin embargo, el Gobierno argentino añadió que no hay registros de presencia de este grupo en Argentina.

"Declaramos al Cartel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o donde sea", escribió en redes sociales la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El Gobierno estadounidense apunta a Maduro como el cabecilla del "Cartel de los Soles" y ofrece una recompensa por 50 millones de dólares por información que permita su captura.