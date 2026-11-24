La economía argentina se contrajo 1,8% en el tercer trimestre, el segundo consecutivo de caída, y entra así en recesión técnica.

"Con los datos recientemente publicados entramos en recesión técnica, aunque hay que esperar al dato de Producto Interior Bruto (PIB) que se publica el próximo 16 de diciembre” comentó Federico Glustein economista y profesor de ciencias económicas de la Universidad de Buenos Aires.

La última vez que Argentina entró en recesión fue entre el último trimestre de 2023 y el primero de 2024, cuando dejaba el gobierno Alberto Fernández (2019-2023) y lo asumía el ultraliberal Javier Milei.

Motosierra permanente: las políticas de Milei

Motosierra permanente, como llama Milei a su plan de recortes públicos, logró en 2024 el primer superávit fiscal en 14 años y redujo una inflación de tres dígitos a cerca del 30% en los últimos 12 meses.

La contracara de estas medidas es una población exhausta tras un ajuste con alza de precios en general y, más pronunciadamente, de los servicios esenciales como gas, agua y electricidad, que se encarecieron casi 1.000% desde que asumió Milei.

La apertura de las exportaciones y la caída del consumo también produjo una ola de más de 300 000 despidos privados y el cierre de unas 3 000 empresas. A ello se suman casi 70 000 despidos estatales, según las cifras oficiales.

El desempleo se ubicó en el 7,9% en el segundo trimestre de 2026, el nivel más alto en la gestión de Milei, y la tasa de informalidad laboral creció casi dos puntos a 45% pese a la reforma laboral y la puesta en marcha de un amplio blanqueo para registrar trabajadores.