La junta del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó, este martes 24 de noviembre de 2026, el desembolso de 377 millones de dólares a Ecuador, y también dio luz verde a un préstamo adicional de 703 millones de dólares a 18 meses en el marco de un acuerdo relacionado con el fenómeno de El Niño.

La junta reunió la sexta revisión del paquete de rescate de 5 000 millones de dólares a cuatro años para Ecuador, lo que permite el desembolso inmediato de su último tramo.

El acuerdo de 703 millones de dólares fue aprobado bajo el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (RSF), un nuevo programa "para apoyar a Ecuador en la implementación de reformas macrocríticas que refuercen la resiliencia", señaló el FMI en un comunicado.

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El Fondo elogió los "avances significativos" en el plan de reforma económica de las autoridades ecuatorianas, respaldado por el organismo multilateral.

"Han fortalecido la recaudación de impuestos y mejorado la eficiencia del gasto, al tiempo que han creado más espacio para el gasto social prioritario y la inversión", indicó el comunicado del FMI.

Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI, afirmó que el desempeño de Ecuador en la sexta revisión era "sólido". "Se proyecta que el crecimiento del PIB real se mantenga robusto en un contexto de baja inflación", dijo.

Sin embargo, advirtió que, aunque los riesgos para las perspectivas se han reducido, siguen siendo elevados debido a un fenómeno climático de El Niño más intenso de lo habitual este año.

El préstamo del RSF contribuirá a reforzar la resiliencia y reducir los riesgos externos en el sector energético, disminuir las vulnerabilidades frente a desastres naturales y fortalecer la gobernanza climática, según el FMI.

Ecuador ha tenido más de 20 programas con el FMI desde 1961 y tiene aproximadamente 2 340 millones de dólares de deuda con el organismo multilateral que vencen de aquí a finales de 2027.