El hombre detrás de una de las marionetas más famosas de la literatura infantil cumpliría 200 años este 24 de noviembre de 2026. Se trata de Carlo Collodi, escritor italiano que dio vida a Pinocho y cuya obra trascendió fronteras.

Nacido como Carlo Lorenzini en Florencia, el 24 de noviembre de 1826, adoptó el seudónimo de Collodi en homenaje al pequeño pueblo toscano del que procedía su madre y donde pasó parte de su infancia.

La historia original de Pinocho era más oscura

La primera versión del relato comenzó a publicarse por entregas en 1881, en el periódico Giornale per i bambini, bajo el título La storia di un burattino (La historia de una marioneta).

Lejos de la adaptación de Disney, estrenada en 1940, el Pinocho de Collodi habitaba una sociedad marcada por la pobreza, la desigualdad y las injusticias que afectaban especialmente a los sectores más vulnerables.

La obra también reflejaba las condiciones de la infancia en la Italia rural del siglo XIX, donde muchos niños eran sometidos a trabajar desde temprana edad. El desenlace que inicialmente había imaginado el autor era aún más impactante: la marioneta terminaba ahorcada de una rama del Gran Roble.

Collodi, el pueblo que conserva su legado

Dos siglos después del nacimiento del escritor, el pueblo que inspiró su seudónimo mantiene una estrecha relación con su personaje más famoso.

Por sus calles, Pinocho aparece en esculturas, letreros, escaparates y distintos espacios públicos. Además, el lugar alberga el archivo de la Fundación Nacional Carlo Collodi, que conserva centenares de ediciones del libro en diferentes idiomas y dialectos.

El Parque de Pinocho cumple 70 años

Otro de los espacios dedicados al personaje es el Parque de Pinocho, que en 2026 celebra siete décadas desde su creación. El recinto ofrece un recorrido al aire libre por escenas emblemáticas de la obra, representadas mediante esculturas de bronce, mosaicos e instalaciones artísticas.

La iniciativa surgió en la década de 1950, cuando el entonces alcalde de Pescia, municipio al que pertenece Collodi, impulsó un monumento en homenaje al escritor. Con el tiempo, el proyecto se convirtió en el parque actual, que cuenta con una escultura de 19 metros de altura de la famosa marioneta.