AMT reprogramará las citas de matriculación vehicular tras falla del sistema de la ANT

La AMT confirmó que las citas afectadas desde el 18 de mayo serán reprogramadas

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó, este jueves 21 de mayo de 2026, que reprogramará las citas para matriculación vehicular que no pudieron ser atendidas desde el 18 de mayo por las fallas del sistema de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

A las 16:14, la AMT señaló que el Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT), administrado por la AMT, continúaba presentando intermitencias técnicas y que se encuentra parcialmente operativo.

Sin embargo, a las 18:26, la ANT aseguró que el sistema "ya se encuentra plenamente operativo" y que los todos los servicios institucionales han sido restablecidos a escala nacional.

Además indicó que se restableció la interoperabilidad con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), por lo que se habilitó nuevamente los procesos de matriculación vehicular en todo el pais.

Según la ANT, a partir de mañana, viernes 22 de mayo de 2026, se retoma la atención regular para las personas que mantenian turnos programados.

Los usuarios que no pudieron realizar sus trámites debido a la suspensión del sistema entre el 18 y el 21 de mayo podrán acudir de manera preferente a todas las agencias de la ANT, a partir del 26 de mayo de 2026, sin necesidad de generar un nuevo turno.

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Por su parte, la AMT confirmó que cuando ya se restablezca con normalidad el servicio para los trámites relacionados con la matriculación, se reprogramarán las citas que no pudieron ser atendidas desde el pasado 18 de mayo.

La AMT señaló, además, que las intermitencias también afectan el proceso de liberación de vehículos retenidos en los Centros de Retención Vehicular (CRV).