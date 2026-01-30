Arrestan a periodista Don Lemon tras protestas contra el ICE en iglesia de Minnesota

Don Lemmon fue detenido en Los Ángeles, donde estaba para cubrir los premios Grammy.

El periodista Don Lemmon fue detenido luego de una protesta en una inglesia de Minnesota. La Fiscal General de Estados Unidos confirmó este viernes 30 de enero de 2026 que ordenó su detención.

El expresentador de la cadena estadounidense CNN fue acusado de estar implicado en un "ataque coordinado" contra una iglesia, según la fiscal General, Pam Bondi.

Bondi informó que ordenó la detenicón de Lemmon y otras tres personas por un "ataque coordinado contra Cities Church en St. Paul, Minesota".

Manifestantes irrumpieron en la iglesia de Minnesota acusando al pastor de trabajar para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

El abogado de Lemmon, Abbe Lowell, reveló que el periodista fue detenido en Los Ángeles, a donde acudió para cubrir los premios Grammy.

"Don lleva 30 años como periodista, y su trabajo en Minneapolis, protegido por la Constitución, no se diferencia del que siempre ha hecho. La Primera Enmienda existe para proteger a los periodistas, cuya función es arrojar luz sobre la verdad y exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder", dijo Lowell.

Otras dos personas ya habían sido detenidas por la irrupción en la iglesia el 18 de enero. Pero un juez federal de Minnesota rechazó presentar cargos contra Lemmon.

Esta decisión puso "furiosa" a Bondi, según una fuente de NBC News. La Fiscal General indicó que en las próximas horas se dará más detalles del caso.