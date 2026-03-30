Menor ingresa armado a escuela de Santa Fe en Argentina y mata a compañero

Un alumno de 15 años entró armado con una escopeta a la Escuela N°40 "Mariano Moreno", mató a un compañero, la víctima tendría 13 años, e hirió a varios.

El estremecedor suceso se registró a las 7:15 de la mañana de este lunes 30 de marzo del 2026, cuando estudiantes se encontraban en el patio interno de la escuela a la espera de que izaran la bandera.

Según el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, el menor agresor sacó de su mochila una escopeta y abrió fuego a mansalva contra sus compañeros.

Una madre de familia relató minutos de pánico en el lugar “Estoy todavía asustada. A las 7.30, recibo el llamado de mi hija llorando desesperada, que había un alumno con un arma tirando tiros dentro de la escuela. Salí a buscarla porque me dijo que salió corriendo por atrás de la escuela”, dijo la mujer a un medio local.

“En el camino, en mi desesperación, ver la cantidad de chicos, a las dos o tres cuadras de la escuela había chicos corriendo para todos lados, con cara de perdidos”, contó la madre.