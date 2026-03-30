Ataque armado en las calles 12 de Octubre y Wilson en el norte de Quito

Ataque armado en el sector La Mariscal en el norte de Quito

Un ataque armado sin víctimas que lamentar se registró la mañana de este lunes 30 de marzo del 2026 en el sector de La Mariscal en el norte de Quito.

Entre las calles 12 de Octubre y Wilson personas no identificadas habrían disparado por repetidas ocasiones contra un establecimiento de diversión nocturana.

Según información preliminar, los disparos que se registraron en el centro de diversión nocturno habrían sido realizado por cinco personas que intentaron fugar en un vehículo liviano color blanco.

Unidades de la Policía llegaroin hasta el lugar y tras una persecución por varias calles del sector lograron detener a cinco personas.

Se investiga contra quién estaba dirigido el ataque.