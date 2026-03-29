Policía identifica en Durán un inmueble que servía como arsenal de los 'Latin Kings'

Captura del video que la Policía Nacional publicó tras el operativo en Durán, luego de identificar un inmueble que servía como arsenal de la banda delictiva 'Latin Kings'.

Luego de operaciones especializadas de inteligencia y en coordinación con el subsistema investigativo, la Policía Nacional identificó e intervino en un inmueble ubicado en la cooperativa Nuevo Horizonte del cantón Durán (Guayas), que presuntamente era utilizado por integrantes de la estructura criminal “Latin Kings” para el almacenamiento de municiones.

De acuerdo con las investigaciones recabadas por la Policía, este lugar habría sido empleado para abastecer de municiones a diversas organizaciones delictivas vinculadas a múltiples actividades ilícitas, afectando de manera directa su capacidad operativa.

Tras el operativo se decomisó:

- 700 cartuchos de diferentes calibres

- 142 vainas de diferentes calibres

- 125 perdigones

- 1 artefacto explosivo

- 14 fundas plásticas con pólvora

- 13 cápsulas fulminantes

Durán se ha consolidado en los últimos años como el epicentro de la violencia y el crimen organizado en Ecuador, con una tasa de homicidios que en 2024 alcanzó los 145,98 por cada 100 000 habitantes, superando cifras internacionales. La violencia está impulsada especialmente por la guerra entre bandas (Chone Killers, Latin Kings) por el control del narcotráfico y microtráfico en el cantón.

En otros operativos desarrollados en los distritos Esteros, Sur, 9 de Octubre, Portete y Durán, la Policía logró desarticular estructuras de delincuencia organizada, que dejaron como resultados: 27 aprehendidos (7 adolescentes aislados), con antecedentes penales por secuestro, asesinato, robo, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, tenencia de armas y municiones no autorizadas.

Entre los aprehendidos constan 5 sujetos presuntamente implicados en los delitos de tentativa de asesinato y asesinato en los distritos Esteros, Pascuales y Nueva Prosperina.

En total, se ejecutaron 29 intervenciones que permitieron golpear a las estructuras criminales identificadas como: Tiguerones, Lobos, Águilas, Latin Kings, Chone Killer, Mafia 18, Freddy Kruger y Fatales, a fin de reducir su capacidad de acción e interrumpir sus redes de abastecimiento.