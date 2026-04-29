Jaime Bernabé anuncia plan con cuatro ejes de acción en el sistema de salud

El nuevo ministro Salud Pública, Jaime Bernabé Erazo, presentó este miércoles 29 de abril de 2026 las principales acciones que marcarán su gestión al frente de la Cartera de Estado.

Durante una cadena nacional, el funcionario reconoció las dificultades actuales. “Soy consciente de los desafíos que enfrenta de nuestro sistema de salud". Pero, aseguró que su administración buscará consolidar un modelo “más eficiente, oportuno y cercano a la ciudadanía”.

Además, enfatizó que el objetivo será "avanzar con responsabilidad, eficiencia y transparencia para garantizar una atención digna, oportuna y de calidad en toda la red pública de salud".

Cuatro líneas de acción

Bernabé detalló que su gestión se enfocará en cuatro medidas concretas:

1. Abastecimiento de medicamentos: Asegurar la provisión continua y oportuna de medicamentos e insumos esenciales y en todos los establecimientos de salud del país.

2. Optimización de servicios: Mejorar la capacidad operativa de hospitales y centros médicos, reduciendo tiempos de espera mediante procesos más ágiles y mejor gestión de recursos y uso eficiente de la infraestructura disponible

3. Fortalecimiento de la atención primaria: Priorizar este nivel como eje del sistema, cerrando brechas en personal, equipamiento e infraestructura para ampliar su capacidad de respuesta. Garantizar atención oportuna y reordenar la demanda hacia un modelo más eficiente.

4. Lucha contra la corrupción: Impulsar una lucha frontal e implacable contra la corrupción, con transparencia, control y firmeza en cada acción del sistema de salud.

La designación de Bernabé se oficializó el pasado 27 de abril mediante el Decreto Ejecutivo 369, documento en el que también se agradeció la gestión de la exencargada del ministerio, María José Pinto, quien estuvo al frente de la institución desde noviembre de 2025.