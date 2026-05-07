Tensión entre EE.UU. e Irán por violar el alto al fuego tras ataques en estrecho de Ormuz

El mando militar central de Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto al fuego en la guerra de Oriente Medio con sus ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, y afirmó que atacó a las fuerzas estadounidenses "en represalia".

"Estados Unidos atacó a un petrolero iraní que se desplazaba desde las aguas costeras de Irán, en la región de Jask, hacia el estrecho de Ormuz, así como a otro buque que entraba en el estrecho de Ormuz frente al puerto de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos", señaló el cuartel general del Jatam Al Anbia en un comunicado citado por la televisión estatal.

Acusó además a Estados Unidos de haber llevado a cabo ataques en otras zonas del sur "en cooperación con algunos países de la región". Las fuerzas iraníes "atacaron de inmediato y en represalia a buques militares estadounidenses", añadió.

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Ejército de EE.UU. justifica ataque Irán

El ejército de Estados Unidos informó que atacó objetivos militares iraníes, este jueves 7 de mayo del 2026, después de que las fuerzas de Teherán agredieran a tres destructores estadounidenses que transitaban por el estrecho de Ormuz.

"Las fuerzas iraníes lanzaron múltiples misiles, drones y lanchas pequeñas" contra los tres buques de guerra, pero ninguno fue alcanzado, dijo en X el Centcom, el mando militar estadounidense a cargo de las operacionesen Oriente Medio.

Las fuerzas estadounidenses "eliminaron las amenazas entrantes y atacaron las instalaciones militares iraníes responsables" del ataque, agregó.

Donald Trump lanza un ultimátum

Por otra parte, el presidente Donald Trump amenazó el jueves a Irán con represalias "violentas" si no firma "rápido" un acuerdo, luego de que se reportaran ataques de Teherán contra tres buques estadounidenses en tránsito por el estrecho de Ormuz hacia el Golfo.

"Así como los neutralizamos una vez más hoy, los golpearemos mucho más duro y con mucha más violencia en el futuro si no firman su acuerdo, ¡RÁPIDO!", dijo Trump en su red Truth Social.