Mirasol vence 2-0 a Liga de Quito por la fecha 4 de Libertadores y se aprieta la tabla del Grupo G

Mirassol logró un triunfo clave 2-0 ante Liga de Quito este jueves por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Con goles de Oliveira, a los 47 minutos, y de Reynaldo Manoel da Silva, a los 61, Mirassol venció a LDU y se convirtió en el nuevo líder del grupo G de la Copa.

Con este resultado, los cálculos de Tiago Silva, el entrenador brasileño de la 'U', se complican. Mirassol llegó a 9 puntos y quedaron empatados con 6 unidades, la 'U' y Lanús. Always Ready queda en el cuarto lugar con tres puntos en la tabla.

La 'U' volvió a mostrar los mismo problemas que presenta en el Campeonato Nacional LigaPro. En suelo brasileño mostró debilidades defensivas y poco peso ofensivo. La ambición de sacar puntos claves en esa cancha se fueron diluyendo con el correr de los minutos.

Para completar la pésima presentación en Brasil, a Liga le sancionaron un penal que no existió y del jugador que cayó en el área. Esa fue la puerta para el segundo tanto de los locales. Ahora Liga necesita sumar puntos en las últimas dos fechas para asegurar el cupo a los octavos de final.