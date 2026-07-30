Los ataques israelíes matan a cuatro personas en Gaza, entre ellas dos niños

Los ataques israelíes causaron la muerte al menos a cuatro personas, entre ellas dos niños, en la Franja de Gaza el jueves, según informaron autoridades sanitarias.

Los servicios médicos indicaron que un ataque aéreo israelí contra un campamento de tiendas de campaña en Jan Yunis, al sur del enclave, causó la muerte a un hombre y una niña de ocho años.

En el campo de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, un ataque aéreo israelí alcanzó una vivienda, matando a un niño de 18 meses e hiriendo al menos a ocho personas, según informaron los servicios sanitarios.

Civiles asesinados

Más tarde, también el jueves, un ataque israelí tuvo como objetivo a un hombre palestino que circulaba en bicicleta cerca de un campamento de tiendas de campaña que albergaba a familias desplazadas en la ciudad de Gaza, causando la muerte a una persona y heridas a otras diez.

El ejército israelí dijo que los ataques tenían como objetivo a milicianos de Hamás, sin dar más detalles.

Estas últimas muertes se suman a un balance de más de 1 200 palestinos, en su mayoría civiles, fallecidos a causa de los ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego, según las autoridades sanitarias de Gaza.