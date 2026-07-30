¡Apareció la 'bordadora'! Liga de Quito golea a Leones por Copa Ecuador en el debut del DT albo

Liga de Quito firmó una actuación memorable en el estadio Rodrigo Paz Delgado tras aplastar 6-0 a Leones del Norte por los octavos de final de la Copa Ecuador. El conjunto albo liquidó cualquier aspiración visitante en una primera mitad implacable, desplegando un juego ofensivo voraz. Fue una revancha luego que Leones le venció a LDU por el campeonato nacional LigaPro.

La figura indiscutible del juego fue Michael Estrada, quien protagonizó un festín goleador en apenas media hora de juego.

El delantero abrió la cuenta a los 3 minutos con un impecable cabezazo y estiró la ventaja al 18' con una definición precisa en el área. Para sellar su ráfaga anotadora, Estrada firmó su 'hat-trick' al minuto 29, consagrando una de sus producciones individuales más brillantes de la temporada.

El vendaval albo no dio tregua entre cada anotación del artillero. A los 24 minutos, José Carabalí aprovechó el desconcierto de la saga visitante para enviar el balón al fondo de las redes y colocar el tercero, mientras que apenas dos minutos después, al 26', Janner Corozo estuvo atento para capitalizar un rebote dentro del área y transformar el cuarto gol de la jornada.

Con el 5-0 consumado antes del primer tercio del compromiso, el ritmo del encuentro decayó drásticamente en la segunda parte. Liga de Quito administró la posesión de la pelota con criterio, rotó piezas y bajó las revoluciones, mientras Leones del Norte intentó reordenarse tácticamente para evitar una debacle mayor en la capital.

La guinda del pastel llegó en la etapa complementaria a través del brasileño Deyverson, quien apareció para sellar la sexta y definitiva conquista. Con esta rotunda victoria, los albos ratificaron su jerarquía, aseguraron su boleto a los cuartos de final del torneo e hicieron gala de una efectividad demoledora ante su gente.

Los últimos dos goles de los albos