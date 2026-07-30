¿Por qué las muertes violentas de mujeres se investigan como femicidio?

En Ecuador todas las muertes violentas de mujeres se investigan como femicidios.

Las muertes violentas de mujeres en Ecuador se investigan como femicidios; sin embargo, no quiere decir que en todos los casos así sea.

Desde 2021, la Fiscalía General del Estado cuenta con un Protocolo Nacional para Investigar Femicidios y otras Muertes Violentas de Mujeres y Niñas, que dispone que toda muerte violenta de una mujer o una niña debe analizarse inicialmente bajo la hipótesis de un posible femicidio.

El objetivo es evitar que se pierdan pruebas o indicios relacionados con violencia de género durante las primeras diligencias.

¿Significa que todas las muertes violentas de mujeres son femicidios?

Que la Fiscalía abra una investigación como posible femicidio no significa que esa sea la calificación definitiva.

Es una hipótesis inicial que permite a los investigadores buscar elementos relacionados con violencia basada en género desde el comienzo del proceso.

Con el avance de las pericias, entrevistas, autopsias y demás diligencias, el caso puede mantenerse como femicidio o reclasificarse como otro delito, como asesinato u homicidio, si las evidencias no demuestran que la muerte estuvo motivada por razones de género.

Además, este enfoque sigue las recomendaciones del Modelo de Protocolo Latinoamericano para la Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres, impulsado por organismos internacionales, que plantea investigar con perspectiva de género desde las primeras horas para garantizar procesos más completos y reducir el riesgo de impunidad.

¿Cuándo una muerte sí constituye femicidio?

De acuerdo con el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) existe un femicidio cuando una persona causa la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer o por su condición de género, como resultado de relaciones de poder manifestadas mediante cualquier tipo de violencia.

En otras palabras, no toda la muerte de una mujer implica automáticamente un femicidio.

La Fiscalía debe demostrar que existió un contexto de violencia de género o una relación de poder que motivó el crimen.

Durante la investigación se revisan distintos elementos para establecer si existieron razones de género detrás del crimen.

Entre ellos están:

Antecedentes de violencia física, psicológica o sexual

Amenazas o denuncias previas

Relación sentimental, familiar o de convivencia entre víctima y agresor

Actos de dominación o control

Violencia sexual

Circunstancias en las que fue hallado el cuerpo

¿Cuál es la pena por un femicidio?

El COIP establece una sanción de 22 a 26 años de cárcel por un femicidio.

Además, la ley incluye agravantes, por ejemplo cuando el agresor mantenía o buscaba mantener una relación afectiva con la víctima, existía una relación de confianza o el crimen fue cometido frente a hijos u otros familiares, entre otros supuestos previstos en la normativa.