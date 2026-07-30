Cuatro migrantes mueren al intentar cruzar el canal de la Mancha

Migrantes mueren al intentar cruzar el canal de la Mancha, en Francia.

Cuatros migrantes murieron cuando intentaban cruzar el canal de la Mancha desde el norte de Francia rumbo al Reino Unido, informaron este jueves 30 de julio las autoridades francesas.

Catorce personas han perdido la vida desde inicios de año en esta peligrosa travesía, según un conteo de AFP en base a fuentes oficiales. En 2025, fueron al menos 29.

Tres de los últimos cuerpos sin vida se hallaron en una pequeña embarcación cerca del puerto de Dunkerque a primera hora del jueves, indicó la prefectura marítima.

Migrantes continúan intentando cruzar

Otra embarcación se hundió el miércoles por la noche frente a la localidad costera de Hardelot, lo que provocó la muerte de un hombre, señalaron las autoridades.

Los servicios de rescate se hicieron cargo de seis personas, entre ellas un bebé de un año, y las fuerzas de seguridad "neutralizaron" la embarcación, agregaron.

Londres y París firmaron en abril un nuevo acuerdo trienal destinado a frenar estas travesías irregulares del canal de la Mancha, uno de los más transitados del mundo.

Pero pese a la presión de las autoridades, los migrantes se siguen intentando tomar esta peligrosa ruta a bordo de precarias embarcaciones con la esperanza de una vida mejor.