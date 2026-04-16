Ataque masivo en Ucrania: 19 muertos y 111 heridos por bombardeos rusos

Es importante que Rusia rinda cuentas por esta agresión, tanto legal como prácticamente.

Una ola de bombardeos rusos durante la noche deja al menos 19 muertos y 111 heridos en varias regiones de Ucrania. Los ataques se concentran en Kiev y la ciudad portuaria de Odesa.

Residentes reportan horas continuas de explosiones. “Nos han bombardeado toda la noche, no han parado ni media hora”, cuenta Tetiana, habitante de Odesa, donde varias viviendas resultan destruidas.

Impacto en ciudades y víctimas

En Odesa se registran al menos nueve muertos y 23 heridos.

Quedamos enterrados bajo los muebles cuando el techo se derrumbó Roman, sobreviviente del ataque.

En Kiev mueren cuatro personas, entre ellas un niño de 12 años, según el alcalde Vitali Klitschko. También se reportan víctimas en Dnipropetrovsk, Járkov y Sumi.

De acuerdo con la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanza 659 drones y 44 misiles en 24 horas. Aunque muchos son interceptados, varios impactan zonas urbanas.

Reacciones y contexto del conflicto

El presidente Volodimir Zelenski pide un minuto de silencio por las víctimas y asegura que Rusia “apuesta por la guerra”. Además, insiste en que no se deben levantar sanciones.

Desde Moscú, el Ministerio de Defensa afirma que los ataques apuntan a objetivos militares y energéticos, y que todos fueron alcanzados.

La Unión Europea califica el bombardeo como “atroz” contra civiles. Mientras, Estados Unidos anuncia que no extenderá ciertas flexibilizaciones a sanciones petroleras contra Rusia.

El conflicto, que inicia en 2022, deja decenas de miles de civiles muertos y sigue sin avances en negociaciones de paz.