Avestruz se fuga desbocado de su hogar de adopción en Tailandia

Momento en que el ave corre por la carretera

Un video aficionado muestra a un avestruz corriendo desbocado en medio de una carretera donde circulaban varios autos.

El hecho sucedió en Chon Buri, Tailandia. Según la información, el animal escapó de una cafetería temática, refugio donde habitaba.

El ave regresó sana y salva a su hogar

El ave llamada B1 es un avestruz macho de seis meses de edad y logró recorrer varios kilómetros tras ser atrapado.

Según su propietario, el avestruz escapó asustado debido a fuertes ruidos provocados por un camión.

Afortunadamente, y tras 15 kilómetros de persecución B1 se encuentra sano y salvo en su hogar.