Precio de la gasolina se incrementa en Ecuador, este 12 de abril

En Ecuador el precio de los combustibles se actualiza el 12 de cada mes.

Este domingo 12 de abril de 2026, Ecuador amanece con nuevos precios para la gasolina.

Los nuevos precios son:

Extra y Ecopaís: USD 3,024

Súper USD 4,57

Diésel USD 2,962

Es la primera vez, que la gasolina extra registra un valor superior a los USD 3. Estos precios regirán hasta el 12 de mayo de 2026.

El incremento se da en medio de la incertidumbre por los cambios en el precio del petróleo debido a la guerra en Irán.