Juez investigado por asociación ilícita en Ecuador intentó huir a Colombia

Christian Luvin Quito Carpio, un juez anticorrupción investigado por asociación ilícita en el denominado Caso Fachada, intentó ingresar a Colombia de forma irregular, sin registrar su salida en Ecuador.

El hecho sucedió la madrugada del 12 de abril de 2026 y la información fue emitida por el ministro del Interior John Reimberg, quien aseguró que el investigado cuenta con impedimento de salida por orden judicial.

"Este sujeto se encuentra ahora en custodio de las autoridades de migración de Ecuador y la Policía Nacional para la judicialización de su caso", informó.

El Ministro anunció la captura del juez publicando una foto en sus redes sociales.

El juez fue destituido por intentar favorecer a GDO

Los jueces anticorrupción Christian Quito Carpio y Gabriela Lara Tello fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura (CJ), debido a una infracción disciplinaria.

Según la información, habrían intentado favorecer a dos procesados del grupo de delincuencia organizada (GDO) Comandos de la Frontera.