El avión del papa León XIV sufrió un incidente técnico antes de despegar a Tenerife

El Papa León XIV llegó a la Gran Canaria como parte de su gira por España.

El avión que transportaba al papa León XIV de regreso a Roma sufrió una incidencia técnica en el aeropuerto de Tenerife Norte.

El hecho obligó al Pontífice a abandonar la aeronave y retrasar su vuelo.

El rey Felipe VI subió al avión para constatar la situación y acompañarlo a la terminal.

El suceso ocurrió, este viernes 12 de junio, cuando la aeronave estaba a punto de despegar tras concluir una visita apostólica de varios días por España.

"Se retrasa media hora la salida del vuelo del papa por un problema técnico del avión", indicó el servicio de prensa de la visita a España.

El papa debe regresar el viernes al Vaticano, aseguran

El obispo de Roma ya estaba sentado en la primera fila del avión de Iberia, que transporta a unos 80 periodistas además de la comitiva de León XIV, cuando el capitán hizo el anuncio de que el avión sufría un problema técnico.

"Nuestro equipo de mantenimiento sugiere remolcar el avión, darle la vuelta para ponerlo cara al viento e intentar una nueva puesta en marcha del motor", explicó el capitán.

"Vamos a hacer este intento. Si fuera satisfactorio, podremos irnos", agregó.

El papa debe regresar este viernes al Vaticano, luego de haber estado siete días en España, en Madrid, Barcelona y las islas Canarias.