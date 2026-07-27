Interpol captura en Venezuela a sospechoso del asesinato del futbolista Mario Pineida

Mario Pineida fue asesinado el 17 de diciembre de 2025, afuera de una carnicería en Guayaquil.

La Interpol capturó en Venezuela a Yohervy M., señalado por la justicia ecuatoriana como el presunto autor material del asesinato del futbolista de Barcelona, Mario Pineida. Ese crimen causó conmocionó en Ecuador en diciembre de 2025.

La captura ocurrió el 23 de julio de 2026 en el estado de Carabobo, según Primicias. Contra él pesaba una notificación roja de Interpol pues el procesado se encontraba prófugo de la justicia.

El Jefe de la Unidad Nacional de Interpol de la Policía Nacional del Ecuador notificó oficialmente este lunes 27 de julio de 2026 al juez de la causa en Guayaquil sobre la detención del sospechoso, indicó el medio digital.

Según el reporte de Interpol, Ecuador dispone de cinco días hábiles para presentar la solicitud de extradición por la vía diplomática.

Si ese trámite no se cumple dentro del plazo establecido, el detenido podría recuperar su libertad, según la normativa vigente en Venezuela.

Yohervy M. permanecía prófugo desde el 6 de febrero de 2026, cuando dejó de cumplir con las presentaciones periódicas ordenadas por la autoridad judicial como medida alternativa a la prisión preventiva.

Mujer que asistió a sepelio de Mario Pineida fue asesinada

Por esa razón, durante la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, realizada el 10 de abril de 2026, el juez revocó las medidas cautelares que pesaban sobre el procesado, ordenó su captura inmediata y dispuso la activación de una notificación roja de Interpol para localizarlo a nivel internacional.

Su ausencia también provocó la suspensión de la etapa de juicio hasta que fuera detenido.

Mario Pineida, jugador del Barcelona Sporting Club, fue asesinado el 17 de diciembre de 2025 cuando se encontraba en los exteriores de una carnicería ubicada en el norte de Guayaquil.