Alerta de estafa: Falsos videos de Shakira promueven inversiones en Ecuador

Imagen de Shakira es utilizada para promocionar una falsa plataforma de inversión

La imagen de la cantante colombiana Shakira es utilizada en anuncios falsos que circulan en TikTok y que promocionan un supuesto programa para ganar dinero en Ecuador.

La información fue verificada por Lupa Media. En su publicación, el periodista Mateo Esteban explica que los anuncios manipulan videos reales de la artista mediante inteligencia artificial.

Videos usados para hacer creer que respalda una plataforma de inversión o un programa de ganancias.

La verificación concluye que el contenido es completamente falso y que no existe evidencia de que Shakira promocione este tipo de plataformas en sus canales oficiales.

Una estafa que utiliza la imagen de figuras públicas

Según la investigación de Lupa Media, los anuncios buscan generar confianza utilizando la imagen de personajes reconocidos.

Shakira no es la única figura pública cuya imagen ha sido empleada en este tipo de contenidos falsos.

La organización también ha identificado casos en los que se utilizan nombres e imágenes de medios y figuras conocidas en Ecuador, como Ecuavisa.

Para dar una apariencia de legitimidad a supuestas oportunidades de inversión o generación de ingresos.

En el caso de los videos atribuidos a Shakira, el contenido presenta señales de manipulación mediante inteligencia artificial.

Un análisis de Hive Moderation les asignó un 99 % de probabilidad de haber sido generados o alterados con esta tecnología.

Uno de los anuncios utiliza fragmentos de una entrevista real concedida por Shakira a Allure en noviembre de 2025.

Sin embargo, en la grabación original la cantante no menciona ninguna plataforma de inversión ni un programa para generar dinero.