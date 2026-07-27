Fútbol inglés probará sistema para frenar interrupciones tácticas por lesiones de goleros

Jugadores del Manchester United y el Brentford en un partido de la Premier League, April 2026.

El fútbol inglés introducirá la próxima temporada un nuevo sistema con el objetivo de impedir que los equipos se aprovechen de las denominadas "pausas tácticas del portero", tras recibir la aprobación de la International Football Association Board (IFAB) , informó este lunes la FA.

La prueba, respaldada por la Liga Inglesa de Fútbol (EFL), la Premier League inglesa, la Liga Nacional y la Superliga Femenina, se implementará en todas las competiciones profesionales masculinas y femeninas de Inglaterra durante la temporada 2026-27.

En el marco de la prueba, un portero que reciba asistencia médica en el terreno de juego, salvo en circunstancias específicas, obligará a su equipo a retirar a un jugador del campo durante un minuto.

Actualmente, un jugador de campo que recibe asistencia médica de un fisioterapeuta en el terreno de juego debe abandonar el campo durante un minuto.

La imagen de los porteros solicitando asistencia médica, a menudo sin mediar contacto con un rival, se ha vuelto cada vez más habitual y ha sido motivo de frustración para los aficionados, los comentaristas y los entrenadores rivales.

Las interrupciones pueden permitir a los compañeros de equipo recibir instrucciones tácticas cerca de la línea de banda.

La temporada pasada hubo numerosos ejemplos de porteros que se tiraron al suelo finciendo lesiones en momentos cruciales de los partidos.

El entrenador del Brighton and Hove Albion, Fabian Hurzeler, criticó al portero del Arsenal, David Raya, la temporada pasada después de que el español recibió asistencia médica en tres ocasiones mientras el Arsenal se aferraba a una crucial victoria por 1-0 en la lucha por el título de la Premier League.

"En general, la Premier League tiene que establecer una norma, porque lo que hizo el Arsenal allí no tiene nada que ver con el fútbol", dijo Hurzeler en aquel momento.

El entrenador del Leeds United, Daniel Farke, también acusó al portero del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, de simular una lesión para "saltar las reglas" e interrumpir el juego.

Las excepciones se aplicarán si el portero y un jugador de campo han chocado, si el portero sufre una falta y necesita atención médica evidente o está sangrando, o si se sospecha que el portero tiene una conmoción cerebral.

El nuevo sistema se introducirá a partir de la primera ronda de la Copa de la Liga, el 1 de agosto.