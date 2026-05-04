Avioneta choca contra edificio en Belo Horizonte, Brasil, y deja dos muertos

Testigo revela maniobra de la avioneta antes de chocar en Brasil

Dos personas murieron este lunes 4 de mayo en el lugar del accidente. Una avioneta con cinco personas a bordo chocó contra un edificio residencial en Belo Horizonte, en Brasil.

Imágenes de TV Globo captaron el momento exacto cuando la aeronave planeaba sobre una zona residencial y, al parecer, un presunto fallo técnico hizo que se estrellara contra un edificio en el barrio Silveira, en el centro de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

🇧🇷 | URGENTE: AVIONETA CON 4 OCUPANTES SE ESTRELLA CONTRA EDIFICIO EN BELO HORIZONTE, BRASIL. pic.twitter.com/yC66DOmjWO — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 4, 2026

Víctimas confirmadas por Bomberos

Según el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, en la avioneta viajaban cinco personas y se ha confirmado el deceso del piloto y el copiloto en el lugar.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos trabajan en el área para asegurar el perímetro del edificio de tres pisos, donde la aeronave impactó antes de caer a los parqueaderos.

Maniobra para evitar una escuela

Según un residente que presenció el estrellamiento, citado por CNN Brasil, la aeronave que hacía mucho ruido en su motor giró bruscamente para evitar una escuela y terminar chocando contra el edificio.