Se reportan daños menores en Ayacucho tras terremoto de 7.2 en Perú

Un fuerte sismo de magnitud 7.2 sacudió este jueves varias regiones del sur de Perú a las 13H00 locales (18H00 GMT), sin que todavía se reporten daños significativos o víctimas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro ocurrió en un distrito de la provincia de Parinacochas, en el sureño departamento de Ayacucho, unos 791 kilómetros al sureste de la capital Lima, con una profundidad de 66,6 kilómetros, según el USGS.

Daños menores en la ciudad de Cusco debido al sismo de magnitud 6.7 Mw (7.2 según IGP) con epicentro en la provincia Parinacochas, Ayacucho.

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El Instituto Geofísico de Perú estimó una magnitud de 7,2 y una profundidad de 108 kilómetros.

Según imágenes difundidas por medios locales, rocas y tierras se desprendieron de las partes altas de los cerros que rodean la pequeña Coracora, en Ayacucho, la ciudad más cercana al epicentro de unos 10 000 habitantes.

😱🌎 ¡Tiembla Perú! Sismo de 7.2 sacude Ayacucho



La tierra volvió a estremecer Perú este jueves con un fuerte sismo de magnitud 7.2. El epicentro fue localizado a 35 kilómetros al norte de Coracora, en Ayacucho. 🇵🇪



📍 Hasta el momento no se reportaban víctimas ni daños… pic.twitter.com/58QWTBLexh — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) August 20, 2026

"La población ha respondido, ha salido, se ha puesto a buen recaudo" y esperamos que "no haya daños que perjudiquen a la población", dijo el alcalde de ese centro urbano, Yony Odón, en llamada con la televisora estatal TV Perú.

El sismo registrado "fue percibido entre moderado y fuerte en varios departamentos. El monitoreo continúa en zonas vulnerables", informó en X el Instituto Nacional de Defensa Civil.

El movimiento se sintió además en Cusco, Arequipa, Ica, Apurímac, entre otros departamentos del sur, según medios locales.